OL : L'OL ne gagnera pas tout avec seulement 11 joueurs prévient Genesio

Dans : OL, Ligue 1.

La semaine de l'Olympique Lyonnais se terminera dimanche du côté de Lille où l'OL n'a pas le droit à la moindre erreur s'il veut continuer à rêver d'une place de dauphin du PSG. Mais dans cette semaine à trois matches, qui sera suivie de deux autres semaines à trois matches, Bruno Genesio sait qu'il doit impérativement faire tourner son effectif. Car même si l'Olympique Lyonnais est sur un fil en Ligue 1, il n'a pas d'autre solution sérieuse que de laisser du temps de jeu à tout le monde.

Avant le déplacement dans le Nord, l'entraîneur de l'OL a été réaliste. « Le handicap, c’est le retard face à Monaco. Mais il y a deux ans, on avait ce retard, et on avait accroché la deuxième place. Tout est encore possible si on a l’état d’esprit affiché devant Marseille ou Paris. À nous de reproduire le même genre de prestations. C’est à nous de bien gérer les différents enjeux. Et c’est pour cette raison que les rotations sont importantes. On ne peut pas faire tous les matches qui nous restent avec seulement onze joueurs », prévient le technicien lyonnais, qui fera donc quelques changements par rapport au onze qui a début contre Villarreal jeudi soir.