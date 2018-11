OL : L’OL joue mal et pas en équipe, et pan sur les doigts !

Dans : OL, Ligue 1, Ligue des Champions.

Ce mercredi soir contre Hoffenheim, l’Olympique Lyonnais devra afficher un visage bien plus conquérant que face à Angers ou Bordeaux pour l’emporter. Car lors des derniers matchs de Ligue 1, l’équipe de Bruno Genesio n’a pas rassuré grand monde. Surtout, elle ne s’est pas comportée comme une véritable équipe. Et c’est précisément cela que reproche Le Progrès aux partenaires de Nabil Fekir dans son édition du jour, le quotidien régional réclamant une équipe de l’OL soudée comme face à Manchester City pour vaincre les Allemands lors de cette 4e journée de Ligue des Champions.

« Les prestations de l’OL, notamment celle de samedi dernier contre Bordeaux, ont été trop insuffisantes pour se réfugier derrière cette stat (1 défaite sur les 11 derniers matchs). L’OL ne joue pas bien, ne joue pas en équipe, et sa priorité est de retrouver une efficacité à la fois défensive et offensive. Il l’avait fait contre Manchester et nul ne doute qu’il devra rééditer ce genre de performance pour maîtriser Hoffenheim ce soir. Mais, les dernières sorties ont montré qu’il n’était pas facile de tirer le meilleur collectivement de Memphis, Fekir, Dembélé, Traoré, et Terrier. Chacun devra jeter un mouchoir sur son ego, ne serait-ce que pour éviter le scénario saumâtre de l’aller avec cette égalisation survenue au bout du temps additionnel » peut-on lire dans les colonnes du quotidien régional. Au staff lyonnais et particulièrement à Bruno Genesio de trouver les leviers pour refaire de l’OL une équipe conquérante et soudée…