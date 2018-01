OL : L'OL change subitement de cible au mercato !

Dans : OL, Mercato, Ligue 2.

Satisfait de son effectif à l’heure actuelle, l’Olympique Lyonnais a avoué son ambition pour ce premier mercato de 2018.

Il s’agit de recruter de très jeunes joueurs prometteurs, pour les prêter ensuite et attendre de voir leur progression. Des paris sur le long terme peu coûteux, et qui peuvent mettre en valeur la cellule de recrutement rhodanienne. Plusieurs noms, au Havre, à Laval ou ailleurs, ont déjà été cités, et La Voix du Nord en révèle un supplémentaire. Il s’agit de William Bianda, défenseur central du RC Lens. Ce jeune footballeur de 17 ans intéresse lui aussi du beau monde, outre l’Olympique Lyonnais, puisque l’AS Roma et l’AS Monaco sont aussi sur les rangs. L’arrière est toutefois tranquille concernant son avenir, puisqu’il a signé l’été dernier un contrat professionnel l’emmenant jusqu’en juin 2020.

Autant dire que, comme pour le dossier Oumar Solet (Laval), le club nordiste pourrait se montrer gourmand devant les sollicitations, ou s’opposer plus fermement au départ d’un joueur prometteur qui ne compte qu’une poignée de matchs en Ligue 2. Seule certitude, l’OL prospecte clairement chez les très jeunes joueurs dans les divisions inférieures, et espère boucler une ou deux opération de ce type dès le mois de janvier.