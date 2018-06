OL : L'OL affrontera l'Inter Milan et Chelsea dans ce prestigieux tournoi !

Dans : OL, Ligue 1, Premier League, Serie A.

Suite à une saison dernière ponctuée par une place sur le podium en Ligue 1 et la qualification pour la Ligue des Champions qui va avec, l'Olympique Lyonnais retrouvera le chemin de l'entraînement le mercredi 4 juillet prochain. Dernier club du championnat à reprendre, la formation de Bruno Genesio aura en tout cas un programme chargé pendant la préparation.

Outre une première rencontre amicale face au FC Sion le 13 juillet, Lyon participera ensuite à l'International Champions Cup. Un an après son voyage en Chine, la formation de Jean-Michel Aulas disputera donc notamment deux matchs de prestige contre l'Inter Milan le 4 août à Lecce (Italie), et face à Chelsea à Londres trois jours plus tard. Un double test grandeur nature pour aborder au mieux l'exercice 2018-2019, une affiche étant encore à dévoiler.