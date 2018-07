OL : L'OL a une stratégie risquée pour s'offrir Ruben Dias à 30ME !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Le hasard du calendrier fait que l'Olympique Lyonnais affrontera Benfica mercredi soir son entrée en lice dans l'International Champions Cup. Mais les dirigeants des deux clubs auront probablement un autre sujet à évoquer lors de cette rencontre. En effet, depuis une semaine, on évoque l'intérêt de l'OL pour Ruben Dias, ce qui a d'ailleurs été confirmé par le patron de la cellule de recrutement de Lyon. Mais le quotidien sportif portugais le dit encore une fois ce mardi, l'offre lyonnais est fermement fixée à 30ME là où les dirigeants portugais réclament les 45ME de la clause libératoire du jeune défenseur central international portugais.

Pour l'instant, la situation est donc figée, même si du côté de l'Olympique Lyonnais on semble avoir senti que la position de Benfica pourrait changer dans ce dossier affirme Record. Mais pour éventuellement aboutir à un accord à hauteur de 30ME, l'OL devra attendre le 14 août. En effet, le club portugais n'est pas certain d'être qualifié pour la Ligue des champions, et une élimination au 3e tour des qualifications changerait évidemment totalement la donne budgétaire. Les 7 et 14 août prochains, Benfica affrontera Fenerbahçe pour essayer d'obtenir son ticket pour les barrages. Si malheureusement le légendaire club portugais devait chuter avant la phase de poule, alors le prix de Ruben Dias pourrait être revu à la baisse et pas qu'un peu. Et le plan de l'OL aurait fonctionné.