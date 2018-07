OL : L'OL a trouvé l'arme fatale pour garder Fekir et Marcelo

Dans : OL, Mercato.

Courtisés de tous les côtés pendant ce marché des transferts, Nabil Fekir et Marcelo pourraient finalement prolonger à l'Olympique Lyonnais.

La saison prochaine, le club rhodanien jouera très gros. Que ce soit en Ligue 1, en Ligue des Champions ou dans les coupes nationales, l'OL aura pour objectif d'aller le plus haut possible. Pour cela, Bruno Genesio espère s'appuyer sur l'effectif le plus compétitif possible. Outre le recrutement de deux internationaux en charnière centrale et dans l'entrejeu, Lyon souhaite aussi garder ses meilleurs joueurs, ce qui n'a pas toujours été le cas ces derniers temps. Suite à la prolongation de cinq ans d'Houssem Aouar au début du mois de juillet, Jean-Michel Aulas rêve d'en faire de même avec Nabil Fekir et Marcelo.

« Un gros départ en août ? Franchement, je ne crois pas que cela se produira. Car on a une très belle équipe, un effectif avec 22 ou 23 joueurs de haut niveau, et on n’a pas la nécessité de vendre. On va jouer la Ligue des champions et notre ambition sportive est déjà un argument. Je ne suis pas plus inquiet que cela ni pour Nabil, ni pour Marcelo. Fekir ? Je n’ai jamais senti qu’il voulait nous quitter. Marcelo ? Oui les Anglais ont des moyens, mais nous aussi. On lui a fait comprendre que l’on comptait sur lui », a avoué, dans Le Progrès, le président de l'OL, qui serait donc en passe de convaincre tout le monde en proposant une « très belle proposition de contrat » au nouveau champion du monde, ainsi qu'une « revalorisation du contrat de Marcelo », sachant que West Ham lui offre un plus gros salaire.