OL : L’incroyable onze vendu par Lyon, l’Espagne est bluffée

C’est officiel depuis mercredi, Ferland Mendy rejoint le Real Madrid. De quoi confirmer la belle réputation de l’Olympique Lyonnais en Espagne.

En effet, le transfert de Ferland Mendy pour 48 M€ hors bonus permet à Marca de compléter une belle équipe type, celle des joueurs importants vendus par le club rhodanien ces dernières années. Bien sûr, le néo-Merengue prend le poste de latéral gauche dans ce onze composé de quelques références. L’OL a par exemple contribué à l’évolution du gardien Hugo Lloris ou à celle de Miralem Pjanic jusqu’à la Juventus Turin.

Et le quotidien madrilène ne pouvait pas oublier Karim Benzema, qu’il associe à Hatem Ben Arfa et Alexandre Lacazette, le plus gros transfert de l’histoire de Lyon (53 M€) devant Mendy et Corentin Tolisso (41,5 M€). A noter aussi la présence du défenseur Dejan Lovren, vainqueur de la Ligue des Champions avec Liverpool. Et celle de l’autre champion du monde Samuel Umtiti, vendu pour seulement 25 M€ au FC Barcelone. Autant dire que le montant total du onze aurait pu largement dépasser les 274 M€. Sachant que Mariano Diaz (21,5 M€) n’aurait pas volé sa place.

Le onze de Marca : Lloris (12,6 M€) - Diakhaby (15 M€), Lovren (10 M€), Umtiti (25 M€), Mendy (48 M€) - Toulalan (11 M€), Pjanic (11 M€), Tolisso (41,5 M€) - Ben Arfa (12 M€), Benzema (35 M€), Lacazette (53 M€).