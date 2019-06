OL : L'incroyable bataille autour de Nabil Fekir !

Dans : OL, Mercato, Premier League.

Un an après avoir été à deux doigts de signer à Liverpool, l'affaire capotant au dernier moment sans que l'on sache réellement pourquoi, Nabil Fekir dispose toujours d'un bon de sortie officiellement renouvelé par Jean-Michel Aulas. Et si certains annonçaient un mercato morose pour le Champion du monde lyonnais, dont la saison n'a pas été à la hauteur des attentes, il se pourrait bien que Nabil Fekir soit en fait toujours au coeur d'une bataille entre deux géants anglais. Ce dimanche, le Sunday Express affirme en effet que non seulement Liverpool, vainqueur samedi soir de la Ligue des champions, a toujours un oeil sur le capitaine de l'Olympique Lyonnais, mais que les Reds sont désormais rejoints par Manchester City, qui a tout gagné en Angleterre cette saison, mais veut se renouveler pour viser l'Europe.

Même si Nabil Fekir n'est pas la priorité des priorités pour Pep Guardiola, ce dernier a tout de même coché le nom du joueur lyonnais à qui il reste encore un an de contrat avec le club de Jean-Michel Aulas. Cependant, alors que l'an dernier on évoquait un possible transfert à 70ME pour le champion du monde, les offres des deux clubs anglais seraient nettement revues à la baisse, les performances de Nabil Fekir et ses soucis de genou étant deux facteurs à même d'inciter Liverpool et Manchester City à négocier à la baisse. Et désormais, c'est plutôt de 50ME dont il est question.