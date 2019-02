OL : L'exploit du siècle pour Lyon, Moussa Dembélé y croit

Dans : OL, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Quoi qu'il arrive désormais, Moussa Dembélé est entré dans la légende de l'OL et dans le coeur des supporters lyonnais en crucifiant l'AS Saint-Etienne à la 95e minute d'un derby remporté à l'ultime seconde par Lyon à Geoffroy-Guichard. Mais l'attaquant recruté lors du mercato 2018 au Celtic, et parfois critiqué, sait qu'il pourrait entrer encore plus dans l'histoire du club rhodanien s'il parvient avec ses coéquipiers à réussir l'énorme exploit d'éliminer le FC Barcelone lors des huitièmes de finale de la Ligue des champions.

Face à Lionel Messi et aux autres stars du Barça, Moussa Dembélé n'a aucun complexe et il pense que l'Olympique Lyonnais peut faire tomber le géant catalan. « On est capables de battre le Barça. On l'a fait contre Manchester City. Il n'y a pas de peur ou de pression à avoir. Ce sont des hommes comme nous. Il faut aller sur le terrain et se lâcher », a prévenu, sur Téléfoot, l'attaquant français de l'Olympique Lyonnais, qui avec le Celtic avait pris un terrible 7-0 au Camp Nou face au FC Barcelone en Ligue des champions. Pas de quoi faire taire les ambitions sportives de Moussa Dembélé.