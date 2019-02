OL : L'énorme tuile, Ndombele très incertain face au Barça

Dans : OL, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Difficile de jouer un match de championnat face à la lanterne rouge avant une rencontre capitale contre le FC Barcelone en Ligue des Champions.

L’Olympique Lyonnais n’a clairement pas affiché un niveau européen, mais a réalisé l’essentiel en s’imposant 2-1 contre Guingamp. Malgré cela, les supporters rhodaniens ont connu plusieurs coups durs en prévision de la rencontre de mardi. Il y a tout d’abord la sortie sur blessure de Jason Denayer, le meilleur défenseur central depuis le début de la saison. Le Belge souffre des adducteurs et a été placé dans la case des incertains pour la réception des Catalans.

Touché en fin de match, Marcelo souffre simplement de crampes, mais après la rencontre, Bruno Genesio a fait une confession inquiétante à propos de Tanguy Ndombele. Le milieu de terrain, inutilisé face aux Bretons, souffre de la cheville gauche et n’était pas suffisamment en forme pour jouer ce vendredi. L’entraineur lyonnais a expliqué qu’à l’heure actuelle, le nouvel international français n’était pas en état non plus d’affronter le FC Barcelone. Il lui reste donc quatre jours pour se remettre sur pieds, une telle absence étant difficilement envisageable pour l’OL dans une rencontre de ce type.