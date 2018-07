OL : L'énorme coup de poker de Liverpool avec Aulas

Dans : OL, Mercato, Premier League.

Désireux de rejoindre Liverpool cet été, Nabil Fékir a récemment rencontré Jean-Michel Aulas à ce sujet.

Selon la presse anglaise, il a demandé à obtenir gain de cause pour son transfert chez les Reds, et aimerait ainsi voir tout le monde se remettre à la table des négociations à la fin de la Coupe du monde. L’accord pourrait sembler inéluctable, mais le club de la Mersey a clairement été vexé de voir le président lyonnais lui claquer la porte au nez avant la Coupe du monde, pour des négociations de dernière minute qui n’ont pas non plus ravi l’OL. La tension autour de ce dossier pourrait rapidement se raviver selon David Maddock.

Ce journaliste du Mirror affirme ainsi que Liverpool n’a plus l’intention de payer 60 ME pour s'offrir le capitaine lyonnais, et demandera un effort de la part de l’OL pour faire baisser le prix. L’accord avec le joueur est lui toujours valable en ce qui concerne la durée de son contrat, et son futur salaire. Mais entre les deux clubs, l’un des deux va certainement devoir faire des sacrifces. De son côté, Lyon a déjà bien vendu et assure que Fékir peut très bien rester cet été. Chez les Reds, on a aussi un très bel effectif, notamment au milieu de terrain, et on affirme que le transfert du Lyonnais n’est plus aussi vital qu’au mois de juin. Une belle partie de poker en vue…