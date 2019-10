OL : L’enfant terrible s’est transformé, il kiffe Depay

Dans : OL, Foot Europeen, Ligue 1.

Chez les supporters de l’Olympique Lyonnais, peu de joueurs font l’unanimité en ce début de saison compliqué. Mais de l’avis quasiment unanime, c’est autour de Memphis Depay que l’organisation lyonnaise doit s’articuler. Et pour cause, personne n’est aveugle dans le Rhône, et tout le monde voit que l’ancien de Manchester United est tout simplement extraordinaire dans un rôle d’attaquant axial avec les Pays-Bas. Avec le maillot orange sur les épaules, Depay est un autre homme. Et ce n’est pas le consultant de RMC, Kevin Diaz, qui va dire le contraire…

« On peut se poser des questions au sujet de Verratti en Italie ou de Mbappé en France, mais aux Pays-Bas il n’y a pas de débat concernant l’homme providentiel. C’est Memphis Depay ! Dès qu’il n’est pas là, cela laisse un grand vide à la pointe de l’attaque. Depay est tellement décisif, il est impliqué sur tous les buts. Ce qui a marqué les gens, c’est la métamorphose de l’enfant terrible qui s’est transformé en homme providentiel. La star des Pays-Bas, ce n’est pas Van Dijk ou De Jong, c’est lui. Il a longtemps voulu être la star et maintenant, il est la star et il le mérite. Cela va frustrer les supporters de l’OL mais c’est une réalité » a commenté le consultant, spécialiste des Pays-Bas et qui est tout simplement sous le charme de l’attaquant de l’OL. Espérons pour les Gones que Rudi Garcia parvienne à faire de Depay le même joueur en France que lorsqu’il évolue avec sa sélection.