OL : L’EdF et le Sénégal le veulent, Mendy a du mal à choisir

Plutôt irrégulier pour sa première saison avec l’Olympique Lyonnais, Ferland Mendy réalise tout de même des débuts encourageants.

Malgré la concurrence de Fernando Marçal, le latéral gauche de 22 ans parvient à exister dans les rotations de Bruno Genesio, suffisamment pour taper dans l’oeil de Didier Deschamps. En effet, le sélectionneur de l’équipe de France lui avait envoyé une pré-convocation en novembre dernier. Pendant ce temps-là, le Français d’origine sénégalaise et guinéenne est également sollicité par le Sénégal. De quoi provoquer un casse-tête dans l’esprit du Lyonnais.

« Je ne me suis pas encore penché sur le Sénégal, a confié l’ancien Havrais à Lyon Capitale. J’essaie déjà de jouer le plus de matchs avec l’OL, d’être le plus performant en club. Bien sûr, je pense au choix de la sélection, mais je n’ai pas encore tranché. Les Bleus ? Je ne sais pas… Je suis sincère quand je dis ça. Je ne sais pas ce qui va se passer, ce que je vais faire. En tout cas, même si je vais écouter les conseils de mes proches, je déciderai seul. » S’il choisit de porter le maillot bleu, le natif de Meulan-en-Yvelines aura son mot à dire au poste de latéral gauche.