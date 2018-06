OL : L’Atlético est en feu, et fonce sur Ndombélé à 60 ME

Dans : OL, Mercato, Liga.

La grosse vente de Nabil Fékir, quasiment acquise il y a quelques jours de cela, étant tombée brutalement à l’eau, l’Olympique Lyonnais passe un début d’été tranquille en ce qui concerne les départs.

Cela ne devrait pas rester ainsi, et notamment à propos d’un joueur qui a crevé l’écran cette saison. C’est le cas de Tanguy Ndombélé, qui a gagné sa place et ne l’a plus jamais perdue, au point d’arriver dans le viseur de l’Inter Milan. Mais le club milanais n’est clairement plus seul sur le coup, puisque Tottenham et Naples ont notamment débarqué. Récemment, l’Atlético s’est renseigné à son sujet et cela pourrait même provoquer un nouveau tour de force de la part du club espagnol, confirme bein SPORTS.

Ce dernier a déjà réussi à faire venir Thomas Lemar, tout en conservant Antoine Griezmann, ce qui était loin d’être gagné. La presse espagnole évoque désormais des ambitions décuplées pour le récent vainqueur de l’Europa League, qui entend se donner les moyens de revenir en finale de la Ligue des Champions. Et pour cela, mettre les 60 ME demandés par Jean-Michel Aulas pour l’ancien amiénois ne semble pas totalement farfelu. A ce prix-là, après avoir payé 10 ME pour le faire venir de la Somme, l’OL pourra difficilement dire non, même si cela affaiblira indéniablement l’équipe de Bruno Genesio.