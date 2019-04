OL : L'ASSE et l'OM recollent, un vent de panique souffle sur Lyon

Dans : OL, ASSE, OM, Ligue 1.

Battu par Nantes vendredi en ouverture de la 32e journée de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais doit désormais regarder dans son rétroviseur. Car le LOSC s’est imposé, tout comme Saint-Etienne et Marseille. Autant dire que pour les Gones, il va désormais falloir être solide pour conserver la troisième place. C'est ainsi que sur le site Olympique-et-Lyonnais, Nicolas Puydebois a expliqué qu’il n’était pas vraiment confiant, et que selon lui, l’objectif podium était carrément compromis pour l’équipe de Bruno Genesio. Un vent de panique s’est doucement installé dans la capitale des Gaules en ce mois d’avril…

« Il faut faire attention parce que l’OL fait du surplace, sa place sur le podium se fragilise de match en match depuis dix jours. Mentalement, cet enchaînement de contre-performances peut énormément peser dans la tête des joueurs. Deux gros matches arrivent face à Marseille et contre Lille. Dans les conditions actuelles, l’objectif podium est compromis. Dans le contexte actuel, c’est compliqué d’être ambitieux et de vouloir à tout prix aller chercher cette seconde place. Même si quand on est compétiteur, on veut toujours aller chercher plus haut. Mais il faut être réaliste et regarder derrière » s’est alerté l’ancien gardien de l’Olympique Lyonnais, plus inquiet que jamais pour les Gones. Il y a de quoi au vu des trois derniers matchs…