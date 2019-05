OL : L’ASSE a un double avantage sur Lyon

Dans : OL, ASSE, Ligue 1.

Vainqueur de son match à Bordeaux (2-3) vendredi, l’Olympique Lyonnais, troisième de Ligue 1, a conservé ses trois points d’avance sur l’AS Saint-Etienne.

Pour Sidney Govou, cette victoire confirme que les Gones ont relevé la tête. L’ancien Lyonnais a apprécié la réaction des hommes de Bruno Genesio, dont « la prise de conscience » est selon lui « de bon augure » pour le sprint final. Pourtant, le consultant refuse de s’enflammer, notamment à cause de l’état d’esprit affiché par les Verts ces dernières semaines.

« Les Lyonnais ont encore leur destin entre leurs mains. Mais il ne faut pas négliger la menace représentée par Saint-Etienne, qui fait forte impression, a prévenu Govou sur le site du Progrès. Il y a une grosse communion à l’ASSE, les joueurs se sentent investis d’une mission par rapport au club et aux supporters. En fin de saison, ça se joue beaucoup au mental et Saint-Etienne est plus rassurant que l’OL sur ce point. » Autre avantage pour les Stéphanois : l’agenda de cette dernière ligne droite.

Lille et l’OM au programme

« Le calendrier de fin de saison est d’ailleurs plus compliqué pour Lyon que pour Saint-Etienne, a-t-il estimé. Le match contre Lille sera le tournant de l’OL. Derrière, il se déplace à Marseille le dimanche alors que l’ASSE jouera le vendredi (contre Montpellier). Or, en fin de saison, jouer le vendredi est un avantage dans ces derniers matchs, parce qu’on met une pression indirecte sur ses adversaires. » De quoi annoncer un duel acharné entre les deux rivaux.