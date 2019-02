OL : L'arbitre de PSG-Rennes mis à l'écart d'OL-PSG

Dans : OL, Ligue 1, PSG.

Le hasard n'est pas bien tombé pour Karim Abed, qui arbitrait dimanche dernier PSG-Rennes et qui devait être 4e arbitre du choc au sommet entre Lyon et Paris dimanche soir au Groupama Stadium. Auteur de deux énormes boulettes lors de sa sortie de dimanche dernier au Parc des Princes, notamment en refusant de se déjuger alors qu'il avait vu comme tout le monde avec la VAR que Mbaye Niang méritait un rouge après sa faute XXL sur Thilo Kerher, l'arbitre a en effet été mis au repos d'office. Et comme l'affirme L'Equipe, la FFF lui a également demandé de refuser les interviews, après une rapide déclaration d'excuse lundi dernier.

Karim Abed a donc été isolé le temps que le bad buzz né lors de PSG-Rennes se calme. « Sollicité de nouveau cette semaine pour préciser sa pensée, le Varois, nommé en juillet président de la commission régionale des arbitres de Méditerranée, semblait ouvert à la discussion mais, au-dessus de lui, la FFF et la Direction nationale de l'arbitrage ont mis leur veto « pour le protéger ». Ce week-end, il ne prendra pas non plus le sifflet alors qu'il avait été envisagé, demain, comme quatrième arbitre de la rencontre de gala entre Lyon et, ironie du sort, le PSG. Finalement mis au vert plutôt qu'au frigo (« ce n'est pas une sanction », assure un dirigeant), l'ancien milieu de terrain défensif n'aura pas l'occasion d'évacuer tout de suite son erreur, la plus importante de sa jeune carrière », explique le quotidien sportif au sujet de ce jeune arbitre à qui ses pairs ont déjà pardonné cette erreur.