OL : L'arbitre, Canal+, L'Equipe, Aulas hurle au complot

Dans : OL.

Jean-Michel Aulas, qui avait promis de rester à l’écart des médias et de laisser Juninho gérer les affaires courantes, aura tout de même tenu quelques mois.

Mais avant, pendant et après le match face à l’OM, le président lyonnais a repris les devants pour pester contre la situation autour de la défaite de son équipe au Vélodrome et des incidents qui ont eu lieu. Les décisions arbitrales ont aussi été ciblées par Jean-Michel Aulas, et à juste titre puisque Pascal Garibian, le patron des arbitres, a reconnu que le pénalty sifflé pour l’OM n’aurait pas dû l’être, en raison de la main de Morgan Sanson juste avant. De quoi faire rapidement réagir le patron de l’OL, qui a tapé dans le tas en profitait de cette faute reconnu par le patron des arbitres.

@OL oui C comme cela l’équipe et Canal +ont décidé de passer sous silence tout cela ;le guet-à pan , les fumigènes:l’arrêt du match ,les bombes agricoles ,les oublis de la VAR,le climat insurrectionnel , les boucliers pour protéger les joueurs , les laser les ramasseurs d balle https://t.co/m2kzv48XQV — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) 12 novembre 2019

« Juste un rappel pour ‘L’Equipe’, qui visiblement n’a pas eu l’information, ils peuvent aussi regarder la gifle de Benedetto, les lasers, les ramasseurs de balle, Reine Adélaïde. L’Equipe et Canal + ont décidé de passer sous silence tout cela : le guet-apens, les fumigènes, l’arrêt du match, les bombes agricoles, les oublis de la VAR, le climat insurrectionnel, les boucliers pour protéger les joueurs, les lasers, les ramasseurs de balle », a énuméré un Jean-Michel Aulas remonté comme un coucou à propos de ce match de dimanche soir où il n’a pas beaucoup été question de football en effet.