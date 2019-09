OL : L'annonce de Lopes, Tatarusanu va en faire des cauchemars

Dans : OL, Ligue 1, Mercato, PSG.

Pendant de longs mois, Anthony Lopes a quelque peu été dans l’incertitude par rapport à son avenir à l’Olympique Lyonnais.

Sauf qu’à la fin du mois d’août dernier, et suite à d’âpres négociations, le gardien a finalement prolongé son contrat jusqu’en 2023, voire jusqu’en 2024, sachant qu’il a une autre année en option. Désormais, l'international portugais peut voir loin au sein de son club formateur. À la fin de son bail, Lopes aura 33 ans. De quoi penser à faire une carrière entière à l’OL ? Il y pense forcément.

« Mon souhait était de signer un contrat de longue durée. Le club a bien compris le message que j'avais envie de faire passer et c'est ce qui permet de signer ce contrat qui me tenait tant à coeur. Terminer ma carrière à l’OL ? Je suis bien parti pour. Après, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Je pense que, d'un côté comme de l'autre, on a voulu faire les choses tellement bien que ça a pris du temps. Mais on savait où l'on voulait aller. Après, le président a pris mon dossier en main et l'a très bien géré. Le PSG ? C’est une question piège. Mon nom a circulé à droite et à gauche. Ça ne m'a jamais traversé l'esprit. J'étais vraiment focalisé sur l'OL. Mon premier souhait était de trouver un terrain d'entente avec l'OL », a lancé Lopes sur RMC. Une déclaration qui ne devrait pas apaiser les tensions autour de Ciprian Tatarusanu...