OL : L'ambiance de Lyon, des Guignols à côté du Chaudron selon Gasset

Dans : OL, Ligue 1, ASSE.

Même si son équipe est repartie avec une défaite du Groupama Stadium, Jean-Louis Gasset estime que les supporters lyonnais n'ont pas réellement pesé dans la victoire finale de l'OL. Pour le technicien de l'AS Saint-Etienne, il est ridicule de comparer l'ambiance entre le stade de la capitale des Gaules et le Chaudron qu'est Geoffroy-Guichard. Ce lundi, Jean-Louis Gasset n'a pas été très tendre avec les fans lyonnais qui selon lui n'ont pas été à la hauteur du derby.

Pas de quoi l'épater du moins. « L’ambiance du Groupama Stadium ? Je n'ai pas trouvé ça extraordinaire. Il y a dix classes d'écart avec Geoffroy-Guichard. À la mi-temps, ils ont sifflé leurs joueurs parce qu'on leur avait fait peur. Je préfère cent fois Geoffroy-Guichard », a lancé l'entraîneur de l'ASSE, qui faute d'une victoire chez le rival historique va au moins faire un petit plaisir au Peuple Vert. C'est déjà cela, même si les supporters stéphanois auraient préféré que ce soit le feu au Groupama Stadium et qu'en plus l'AS Saint-Etienne prenne les trois points. Rendez-vous dans un an pour essayer de réaliser le coup double, sinon le Chaudron aura droit de bouillir lors du match retour contre l'OL.