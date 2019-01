OL : L'Algérie ou la France pour Aouar ? Djellit a son idée

Dans : OL, Foot Mondial, Equipe de France.

Courtisé par la sélection d'Algérie et désireux de rejoindre l'équipe de France, Houssem Aouar va devoir faire un choix sportif ou sentimental, selon Nabil Djellit.

« On est intéressé par Aouar évidemment. On ira rencontrer sa famille. Surtout le joueur, pour expliquer le projet, ce qui l’attend s’il décide de rejoindre son pays, l'Algérie. S’il décide autrement, on acceptera la décision. L’avenir nous dira s’il nous rejoint ou pas ». Cette semaine, le sélectionneur Djamel Belmadi a fait un nouvel appel du pied à Houssem Aouar. Né en France de parents algériens, le joueur de 20 ans est encore tiraillé entre la France et l'Algérie. S'il rêve toujours d'intégrer l'équipe de France à plus ou moins long terme, le milieu de l'Olympique Lyonnais reste encore dans le viseur des Fennecs, qui ne perdent pas espoir avec l'international Espoirs tricolore. Ce qui signifie donc qu'Aouar va rapidement devoir trancher entre son pays de naissance et son pays d'origine. Un choix s'avérant primordial pour la suite de sa carrière, d'après Nabil Djellit.

« La France doit envoyer des signaux à Aouar. Là, il est courtisé, ça fait son jeu. Le sélectionneur de l'Algérie est dans son rôle, mais il ne se fait pas beaucoup d'illusions. La politique de l'Algérie, c'est de convaincre les meilleurs bi-nationaux. Pour Aouar, ce sera un choix intime, une conviction personnelle. S'il répond favorablement à l'Algérie, ce sera son choix. Après, il peut aussi poursuivre son parcours d'excellence en France, où il a fait sa formation. Si l'équipe de France l'appelle, ce serait le plus normal du monde. Et s'il choisit les Bleus, il aura plus de chances de faire une très grande carrière », a lancé, sur La Chaîne L'Equipe, le journaliste, qui sait qu'Aouar est confronté au même dilemme que Nabil Fekir. En 2015, le Gone avait finalement choisi les Bleus. Trois ans plus tard, il est champion du monde. Proche de l'équipe de France grâce à ses bonnes performances avec l'OL, Aouar rêve sûrement du même destin que son coéquipier.