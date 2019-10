OL : L'accueil de Garcia à Lyon, les supporters vont se faire entendre !

Dans : OL, Ligue 1.

Il y a une semaine, l’Olympique Lyonnais se séparait de Sylvinho, sanctionnant immédiatement le début de saison raté en Ligue 1 et le derby perdu dans le Chaudron.

Dès lors, pas grand monde n’aurait misé un kopeck sur Rudi Garcia, ancien coach désavoué de l’OM et qui avait tout de même bien terni son crédit avec deux dernières saisons difficiles. Mais Jean-Michel Aulas avait promis une possible surprise et il a tenu parole. Le technicien a grillé ses concurrents pour prendre la place de coach pour un an et demi. De quoi littéralement démolir les supporters lyonnais, qui dans leur grande majorité ne comprennent pas ce choix pour un technicien qui a beaucoup craché sur l’OL par le passé, et n’a pas vraiment fait l’unanimité par sa communication, le jeu pratiqué ou ses choix tactiques.

Résultat, tout le monde attend tout de même de savoir quelle sera la réaction du Groupama Stadium ce samedi à l’occasion de la réception de Metz. Et, histoire de ménager le suspense et de préparer une riposte qui pourrait être cinglante, le principal groupe de supporters local a communiqué. « Nos états d’âmes et nos positions seront exprimés, samedi à 17h30 dans le virage. D’ici là, nous ne répondrons à aucune sollicitation », ont ainsi fait savoir les Bad Gones 1987 sur Facebook. Le crédit de Juninho sera-t-il déjà épuisé après cette décision difficile à comprendre, ou les supporters décideront-ils de faire confiance à leurs dirigeants pour une dernière chance de sauver la saison ? Le suspense est entier même si Rudi Garcia aura de toute façon beaucoup de travail pour redorer son image à Lyon.