OL : Kanté, Pogba, Nzonzi, ils vont aider Lyon sans le savoir

Dans : OL, Equipe de France.

Tanguy Ndombele a joué ses premières minutes sous le maillot deux étoiles de l'équipe de France mardi contre l'Islande, et le milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais découvre la manière de se préparer des Champions du monde. Et au milieu de cette pléiade de stars, Tanguy Ndombele avoue sans problème qu'il est déjà très impressionné par un de ses nouveaux coéquipiers chez les Bleus. Et ce joueur qui épate le joueur de l'OL, c'est évidemment N'Golo Kanté, l'infatigable milieu de la France et de Chelsea.

« Un joueur qui est impressionnant ? Je dirais N’Golo. Il court partout, il ne s’arrête pas. Quand on s’entraîne avec des joueurs pareils, je regarde beaucoup, même si je m’entraîne. Je vois ce que je peux améliorer. Je regarde Paul Pogba, Steven Nzonzi et plein d’autres. J’apprends de tout le monde », explique Tanguy Ndombele, qui espère ensuite faire profiter son club de ce qu'il aura appris en équipe de France. Une bonne nouvelle pour Jean-Michel Aulas et l'Olympique Lyonnais où l'on sait déjà que le milieu de terrain acheté à Amiens pourrait bien devenir un cador.