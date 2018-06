OL : Kanté au PSG, Ndombele à Chelsea, les coups fumants du mercato ?

Dans : OL, Mercato, PSG, Premier League.

Toujours aussi incisif dans sa quête d’un milieu défensif, le PSG a notamment ciblé N’Golo Kanté, qui brille avec les Bleus et sort de deux grosses saisons avec Chelsea.

Un recrutement qui sera difficile à finaliser, malgré des retours positifs dans certains secteurs. En effet, les deux clubs pourraient s’entendre en cas d’énorme offre, et même l’agent de l’ancien caennais semble intéressé par ce transfert. Toutefois, du côté du joueur, on serait beaucoup moins chaud à l’idée de quitter Chelsea et surtout l’Angleterre, notamment pour retrouver la Ligue 1. Néanmoins, le club londonien est bien obligé de se préparer à toutes les éventualités, surtout que le changement d’entraineur qui se prépare pourrait aussi bouleverser les plans.

Ainsi, en cas de départ de N’Golo Kanté, Chelsea a très envie de jeter son dévolu sur Tanguy Ndombele, annonce The Mirror. Les Blues ne sont pas les seuls sur ce dossier, puisque Tottenham envisage de faire une offre pour le milieu de terrain, qui voit sa cote exploser ces derniers mois. Autant dire que l’OL, avec le pouvoir financier de Chelsea en cas de vente de Kanté, et l’intérêt de Tottenham d’un autre côté, pourrait recevoir des offres capables de faire tourner la tête. Et provoquer une nouvelle vente XXL ?