OL : Juninho voulait un milieu technique, Tousart l’a trouvé

Dans : OL, Ligue 1.

Titulaire lors des trois premières journées de Ligue 1, Lucas Tousart joue un rôle majeur à l’Olympique Lyonnais.

Le milieu défensif semble avoir convaincu l’entraîneur Sylvinho de son utilité devant la défense. Ce n’était pourtant pas le plan initial de Juninho. Lors de sa présentation, le directeur sportif du club rhodanien avait confié qu’il cherchait un profil plus technique pour le poste de sentinelle. De quoi vexer l’ancien Valenciennois qui a obtenu les excuses de son supérieur.



« Les mots de Juninho ont fait beaucoup de bruit, peut-être un peu trop. Ça a été mal interprété par la presse qui a sans doute amplifié la chose, a accusé Tousart. Ça ne fait pas forcément plaisir, mais après avoir discuté avec lui, j’ai compris ce qu’il a vraiment voulu dire. Il l’a reconnu, c’est une erreur de communication de sa part. Ça arrive, on s’est tous déjà trompés devant les médias. Je ne reste pas sur ça, je préfère avancer. » Cet épisode terminé, l’ex-capitaine des Bleuets veut devenir un cadre de l’OL.

Tousart veut prendre du galon

« Ça fait un moment que je suis là. Avec ce qu’il s’est passé cet été, je n’ai pas forcément eu un rôle très important lors de la préparation, mais j’envisage de devenir un leader lors de la saison, a-t-il annoncé. Je veux franchir un palier et prendre encore plus d’importance auprès de mes coéquipiers. Je me considère plus comme un leader à travers mes actes sur le terrain. Chacun a son rôle et bien sûr que j’aimerais devenir un leader, mais pour ça, il faut jouer tous les matchs. » Et prouver à Sylvinho qu’il possède les qualités recherchées.

« Je pense que je peux être cette sentinelle technique, a estimé le Lyonnais. J’ai la capacité de relancer, le coach me demande d’ailleurs d’être la rampe de lancement. Il veux que le jeu passe par moi lors des phases de possession. J’apprends beaucoup avec le coach et Juni. Mon style de jeu a peut-être été catégorisé ces dernières années mais moi j’essaye de progresser sur tous les aspects de mon jeu. » Moins habile que ses coéquipiers Houssem Aouar ou Thiago Mendes, Tousart est loin d’être maladroit balle au pied.