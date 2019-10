OL : Juninho viré, il incite Aulas à frapper fort

Dans : OL, Ligue 1, Mercato.

Lundi soir, l’Olympique Lyonnais a officialisé le départ de Sylvinho, lequel fait les frais des mauvais résultats de ce début de saison avec seulement 9 points pris en 9 matchs de Ligue 1. Le Brésilien n’aura donc passé que quatre mois sur le banc des Gones et désormais, les dirigeants rhodaniens ont l’esprit tourné vers la succession de l’ancien adjoint de Tite au Brésil. Ces dernières heures, c’est la piste Laurent Blanc qui semble la plus chaude même si le nom d’Arsène Wenger est également évoqué. Dans tous les cas, on se dirige vers un profil de manager pour l’Olympique Lyonnais.

Comment un manager à l’Anglaise va-t-il bien pouvoir cohabiter avec un directeur sportif, à savoir Juninho ? Pour Gilles Favard, le plus simple est certainement d’écarter le Brésilien, lequel avait choisi Sylvinho et qui doit prendre ses responsabilités en quittant également le navire. « Juninho, une idée de Jean-Michel Aulas…. Il faut en trouver une autre pour qu’il parte ! Laurent Blanc ou Arsène Wenger semblent être les plus désirés par Jean-Michel Aulas… Où est la place de Juninho dans ce cas ? » s’est interrogé sur son compte Twitter le chroniqueur de L’Equipe du Soir, pas convaincu du tout que le directeur sportif brésilien ait encore sa place dans le Rhône.