OL : Juninho sort enfin du silence, tous coupables à Lyon !

Assez discret ces dernières semaines, alors que son Olympique Lyonnais coule dans la crise, Juninho est enfin sorti du silence.

À quelques heures de son huitième match de la saison en Ligue 1 face à Nantes, le club rhodanien panse toujours ses plaies. Depuis le 16 août dernier, l’OL n’a plus gagné le moindre match. Lyon reste effectivement sur une série de six matchs sans victoire. Un mutisme qui doit prendre fin le plus rapidement possible pour éviter de sombrer dans la sinistrose. C’est en tout cas le discours tenu par Juninho, pour qui l’abcès a été crevé entre les joueurs, le staff et la direction.

« C’est vrai que vendredi, c’était la première fois que les joueurs se sont exprimés, et ça s’est bien passé. C’était important de les écouter. On sait que c’est un moment difficile. On ne joue pas bien. On est sous pression, c’est l’OL, on est une grande équipe, on est là pour gagner. Et avec des prestations comme ça, c’est normal que les supporters ne soient pas contents du tout. C’est normal que quand tu ne joues pas bien, tu commences à douter. C’est à nous, le staff, de savoir comment mettre les joueurs dans les meilleures conditions. Il n’y a pas forcément de leaders, il y a des joueurs qui ont du mal à dire les vérités à un autre... C’est la compétition, c’est de la rigueur, c’est l’envie de gagner ! Je n’ai jamais vu des joueurs trop gentils réussir une belle carrière. Tout le monde est responsable, c’est moi, le staff, le coach... Il faut qu’on se remette tous en question pour mieux jouer, gagner trois points et repartir de l’avant. J’ai confiance », a expliqué, sur OL TV, le directeur sportif, qui sait que les Gones n’ont plus le droit à l’erreur ce samedi après-midi face au FCN. Surtout qu’il faudra faire le plein de confiance avant une grosse semaine, avec des déplacements à Leipzig en Ligue des Champions et à Saint-Etienne en L1.