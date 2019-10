OL : Juninho pue la défaite, Julien Cazarre attaque dieu

Dans : OL, Ligue 1.

Après la défaite de l’Olympique Lyonnais à domicile contre Nantes samedi après-midi, c’est un Juninho très marqué par les événements qui s’est présenté devant les journalistes pour faire un point sur la situation de l’OL. Assurément, le nouveau directeur sportif des Gones vit très mal la situation, et cela se voit sur son visage. Rien de bien rassurant pour Julien Cazarre, lequel n’a pas mâché ses mots dans l’After Foot au sujet de l’idole des supporters de Lyon. Pour l’ancien humoriste de Canal Plus, Juninho pue la défaite, et cela a forcément un impact fort sur le groupe.

« Juninho, c’est quand même un mec qui est arrivé comme un héros. Sauf qu’il a la tête de Thiago Silva après une remontada, après chaque match… Il est arrivé comme un Leonardo mais tu le vois, tu as l’impression qu’il chiale, comme tous les Brésiliens qu’ils perdent ou qu’ils gagnent. Ce qui est fort dans Leonardo, c’est que c’est un crocodile, un monstre froid. Juninho, c’est l’inverse. Au bout de cinq défaites, il se flagelle tout seul, il pue la défaite ! » a clamé un Julien Cazarre qui ne va pas se faire que des amis dans le Rhône en s’attaquant à l’idole de tout un peuple…