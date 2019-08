OL : Juninho promet encore une arrivée au mercato !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Depuis le début du mercato, l’Olympique Lyonnais a fait de gros efforts en lâchant notamment de grosses sommes pour s’attacher les services de Thiago Mendes ou encore de Joachim Andersen. Néanmoins, les matchs amicaux ont inquiété, des supporters aux dirigeants. Ce qui va automatiquement pousser l’état-major rhodanien à recruter. Cela n’est d’ailleurs plus un secret puisque ce lundi soir, Juninho a confirmé sur OL-TV que les Gones allaient encore passer à l’offensive dans le rayon des arrivées. Mais à quelle poste ? Mystère et boule de gomme…

« Je dirais qu’on a pas terminé. On a envie d’aller chercher un autre joueur mais on n’a pas décidé du poste. Je suis satisfait mais n’oublions pas qu’on a perdu de nombreux joueurs comme Mendy, Fekir, Ndombélé… Il faut analyser au cas par cas. Un numéro huit ? C’est normal pour la presse de parler d’un 8 car Fekir jouait au milieu, même s’il jouait plus haut. Normalement, c’est toujours deux par poste. Lucas, Thiago et Houssem peuvent jouer tous les postes » a indiqué Juninho, laissant clairement planer le doute sur le poste qui sera renforcé à l’Olympique Lyonnais. Pour rappel, le mercato fermera officiellement ses portes le 2 septembre en France.