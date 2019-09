OL : Juninho panique, il fait une grave erreur

Dans : OL, Ligue 1.

Après la défaite de l’Olympique Lyonnais face à Nantes samedi soir, Juninho est sorti du silence. Lucide sur la situation, le directeur sportif des Gones a pointé du doigt un jeu « trop pauvre, sans envie » d’une équipe incapable de contrôler un match. « Le président n’est pas content bien sûr. On va discuter. On verra quelle décision il va prendre » lâchait notamment le Brésilien, qui a peut-être fait une erreur en communiquant ainsi, à chaud après la rencontre. C’est tout du moins ce que pense Reynald Pedros, lequel a indiqué sur l’antenne de Canal que Juninho n’avait pas réagi comme un directeur sportif mais plutôt comme un joueur déçu.

« C’est le président qui prend toutes les décisions. C’est lui qui a décidé de faire revenir Juninho, et de lui faire confiance pour le choix de l’entraîneur. Juninho est sans filtre. Mais là, j’ai l’impression de voir un joueur déçu. Il devrait prendre plus de recul. Il doit se placer en tant que directeur sportif. Il faut être optimiste aussi. L’OL est dans une passe très compliquée. Il y a des joueurs fantastiques dans cette équipe. Ils ont besoin de soutien, c’est important. Là, je le trouve énormément défaitiste. Ce n’est peut-être pas le bon message à envoyer aux joueurs. Mais je pense que le président va conforter son staff » a commenté l’ancien entraîneur des féminines de l’OL, pas emballé par ce discours très offensif et très pessimiste de la part de Juninho.