OL : Juninho ne mérite pas cet emballement s’étonne Puydebois

Dans : OL, Ligue 1.

De retour à l’Olympique Lyonnais 10 ans plus tard, Juninho fait le bonheur des supporters.

Avant même l’officialisation de sa nomination, le public du Groupama Stadium scandait déjà le nom de son nouveau directeur sportif. Il faut dire que l’ancien milieu de terrain a marqué l’histoire du club rhodanien. Compte tenu de sa popularité à Lyon, le choix du président Jean-Michel Aulas ne pouvait qu’être applaudi. Mais il en faudra plus pour convaincre Nicolas Puydebois, qui attend de connaître les compétences de Juninho avant de s’emballer.

« L’euphorie est normale suite au retour de Juninho et à l’arrivée de Sylvinho. Mais à un moment donné, il y aura la réalité du terrain. Il faut être pragmatique, a calmé le consultant d’Olympique et Lyonnais. Aujourd’hui, on encense Juninho alors que l’on ne l’a jamais vu à l’œuvre à ce poste de directeur sportif, c’est tout ce que je dis. Nous ne sommes pas là pour vendre du rêve aux supporters mais pour dire des réalités et être objectif. La réalité, c’est que personne ne peut avoir de certitudes sur Juninho à ce poste de directeur sportif, donc ne nous enflammons pas. » Une chose est sûre, les fans seront plus tolérants qu’avec Bruno Genesio…