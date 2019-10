OL : Juninho n°1 confirmé, Aulas ne change rien

Dans : OL, Ligue 1.

L’Olympique Lyonnais traverse un premier tiers de saison très compliqué, du moins en Ligue 1, le limogeage de Sylvinho et la venue de Rudi Garcia n’ayant pas calmé totalement les choses. Au milieu de cette tempête, Jean-Michel Aulas est remonté au créneau, le président de l’OL sortant d’un mutisme qu’il s’était volontairement imposé en donnant les clés de son club au duo Juninho-Sylvinho. Mais JMA n’est pas du genre à se cacher quand les choses sont plus difficiles et ce week-end en marge du match Lyon-Dijon, le patron de l’Olympique Lyonnais a tenu à faire savoir qu’il allait revenir aux affaires afin d’aider Juninho à réussir sa mission. Mais c’est une évidence, Jean-Michel Aulas souhaite faire de son directeur sportif brésilien le patron du club de la capitale des Gaules.

Ce mercredi, à quelques heures d’un Benfica-OL très important pour la suite des aventures européennes de Lyon, Juninho sait qu’il n’est pas du tout menacé par les récents événements intervenus au club, et cela même si c’est lui qui avait poussé à faire venir le flop Sylvinho et qui a voté pour Rudi Garcia. « Il réussira avec nous. C’est un homme de grande qualité, qui prend le temps d’analyser chaque situation », prévient, dans Le Parisien, Bernard Lacombe, proche conseiller de Jean-Michel Aulas. Une autre source proche de la direction de l’Olympique Lyonnais confirme que Juninho peut encore dormir tranquille. « Juni a bien géré la situation de crise. Il est à l’écoute. Il n’a pas perdu de crédit malgré le choix de Sylvinho », précise cette source. Reste que l’Olympique Lyonnais va rapidement devoir confirmer sur le terrain qu’il y a bien un effet Rudi Garcia car sinon les choses pourraient changer, l’OL étant équipé pour autre chose que jour le maintien en Ligue 1 quand même.