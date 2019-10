OL : Juninho lance la chasse à la taupe à Lyon !

Dans : OL, Ligue 1.

Ce mardi, l’Olympique Lyonnais est au cœur de l’actualité puisque le nouvel entraîneur Rudi Garcia a officiellement été présenté aux journalistes. A cette occasion, le directeur sportif Juninho, qui a eu le dernier mot dans le choix du nouveau coach, a bien évidemment pris la parole. Et le Brésilien a profité de ce rendez-vous médiatique pour taper du poing sur la table. Après avoir critiqué le manque d’investissement de certains joueurs et notamment des remplaçants, il s’est montré très énervé par des fuites d’informations de plus en plus fréquentes en interne…

« L’état d’esprit n’est pas encore bon. Par exemple, depuis le début de la saison, il n’y a pas un seul remplaçant qui s’est montré décisif en entrant en jeu, ce n’est pas normal (…) On a aussi certaines choses qu’il va falloir régler, surtout les fuites qu’on a au vestiaire. Ça me gêne beaucoup. Je donne un exemple : le dernier match contre Saint-Etienne, on a donné l’équipe à 18h40. Et avant d’arriver au stade, notre équipe était déjà dans L’Equipe. Pour moi, c’est un peu compliqué. Ce sont des choses comme ça que, je crois, Rudi est capable de mettre en place. Parce que c’est vrai qu’aujourd’hui, avec les réseaux sociaux, ce n’est pas facile » a lancé un Juninho très énervé, et qui compte sur Rudi Garcia pour mettre fin à ce genre de problème à Lyon.