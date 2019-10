OL : Juninho justifie et assume le choix de Rudi Garcia

Dans : OL, Ligue 1.

Quelques minutes après l'annonce de la nomination de Rudi Garcia au poste d'entraîneur de l'Olympique Lyonnais une semaine après le limogeage de Sylvinho, Juninho a tenu à préciser les raisons de ce choix qu'il a très clairment entériné.

« J’ai choisi Rudi Garcia, car c’est un combattant qui a comme nous l’ambition de gagner des titres et de réussir sur la scène européenne. C’est un entraîneur expérimenté qui a déjà remporté des trophées. Lors de mes différents entretiens, j’ai eu une véritable connexion football avec lui. Nous parlons le même langage en termes de tactique et de jeu. Il prône un football technique et offensif dans la tradition du jeu lyonnais et cela va répondre aux attentes de nos supporters. Partout où il est passé, il a eu des performances très au-dessus de la moyenne et il a toujours su tirer le maximum des effectifs qu’il avait à sa disposition », a précisé le directeur sportif brésilien de l'Olympique Lyonnais, qui prend donc sur son compte cette décision qui met en colère une majorité des supporters de l'OL. Juninho va cette fois avoir du mal à se faire entendre, malgré l'énorme amour des fans rhodaniens pour le Brésilien.