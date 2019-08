OL : Juninho ignore qui sera le successeur de Fekir à Lyon

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Avec le départ de Nabil Fekir au Bétis Séville, les fans de l’OL se posent plusieurs questions à l’aube de l’entame du championnat. Le club rhodanien va-t-il recruter un milieu pour le remplacer ? Qui va prendre le leadership technique ? Mais la principale interrogation à résoudre pour Sylvinho, c’est qui sera le futur capitaine des Gones, alors que Nabil Fekir portait le brassard depuis deux ans. En préparation, plusieurs joueurs ont été testés : Terrier, Aouar, Lopes, Denayer ou encore Dubois et Memphis.

Mais pour l’heure, le mystère est encore total. Et sur le plateau d’OL-TV, Juninho a indiqué qu’il n’était pas plus au courant que les supporters de l’identité du futur capitaine. « Sylvinho s’est d’abord renseigné sur les manières de choisir le capitaine à Lyon. Normalement ce sont les anciens, les plus âgés ou ceux formés à Lyon avec un peu plus d’expérience. À partir de là, il a décidé de le donner à plusieurs joueurs, pour les tester. Il ne me l’a pas encore dit, c’est une décision personnelle, il faut le respecter. On le saura vendredi » a indiqué celui qui a longtemps porté le brassard de capitaine à Lyon, et qui sera forcément attentif au choix de Sylvinho. Aux dernières tendances, Dubois et Denayer semblaient être les deux favoris.