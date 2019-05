OL : Juninho exige que Lyon perde cette vilaine habitude

Dans : OL, Ligue 1.

Nouveau directeur sportif de l’Olympique Lyonnais, Juninho s’est exprimé pour la première fois ce mardi.

Déterminé à réussir dans la capitale des Gaules dans son nouveau rôle, le Brésilien a tout de suite prévenu qu’il n’était pas là pour rigoler. Ainsi, l’ancien capitaine de l’OL a déjà lancé un message aux joueurs, expliquant notamment qu’il ne souhaitait plus voir des joueurs qui choisissent leurs matchs, comme cela a été regretté par Bruno Genesio dans le passé, avec un état d’esprit différent selon les adversaires. Le patron montre déjà les muscles, et les supporters vont apprécier.

« Le football a évolué. Je pense que la connaissance tactique de Sylvinho va l'aider. On va faire quelques changements. L'équipe a encaissé beaucoup de buts cette année. Il faudra faire attention aux changements pour ne pas bouleverser l'équipe. Ce sont les résultats qui vont compter. J'ai essayé d'apporter un entraîneur qui va travailler dans la continuité. J'ai découvert le stade et le centre d'entraînement. Je serais toujours avec Sylvinho. C'est un jeune coach qui est très discipliné. Il faut être motivé dans tous les matchs. Nos joueurs devront être motivés autant en L1 qu’en Ligue des Champions. J'ai de la chance d'être à cette place. Je remercie Florian Maurice. On a beaucoup de jeunes joueurs intéressants » a expliqué Juninho, impatient de démarrer sa nouvelle mission. Il sera très attendu dès cet été lors du mercato.