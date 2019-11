OL : Juninho et Aulas, un duo qui a tout changé au mercato

Dans : OL.

Le 19 septembre dernier, l’Olympique Lyonnais annonçait la prolongation du contrat de son attaquant Maxwel Cornet, lequel est désormais lié au club rhodanien jusqu’en juin 2023.

Tout proche de faire ses valises pour la Bundesliga à l’été 2018, l’international ivoirien a mis le temps avant de donner son accord à l’OL pour prolonger son contrat. Il faut dire que sous la houlette de Bruno Genesio, l’ancien attaquant du FC Metz n’a jamais été un titulaire indiscutable, bien au contraire. Mais cet été, Juninho a bien fait comprendre à l’Ivoirien, titulaire à Marseille avant la trêve internationale, qu’il aurait une place plus importante au sein de l’effectif. Des mots qui ont convaincu le principal intéressé de parapher un nouveau contrat en faveur de l’OL comme il l'a indiqué au Progrès.

« Je crois dans le projet OL, un club que j’aime et qui m’a fait grandir. Le discours de Juninho m’a plu et le président a lié la parole à l’acte. Cette prolongation était logique. On m’a fait confiance, et à partir du moment où je décide de rester, je suis à 100% dans le projet. Je pense avoir retourné la tendance parce que je ne suis pas un tricheur. Des supporters s’arrêtaient sur mon occasion manquée face à l’Ajax, alors que j’ai fait plein de bonnes choses par la suite. Bon, on s’est réconcilié avec le public » a indiqué l’ailier droit de l’Olympique Lyonnais, qui semble également avoir la confiance du nouvel entraîneur Rudi Garcia dans la capitale des Gaules.