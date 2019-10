OL : Juninho est inquiet, mais il ne lâchera pas Lyon !

Dans : OL, Ligue 1.

Cet été, Jean-Michel Aulas a réalisé un énorme coup en s’offrant Juninho, lequel a effectué son come-back à l’Olympique Lyonnais dans le rôle de directeur sportif. Durant le mercato, les actions du Brésilien ont globalement été saluées avec le recrutement de joueurs tels que Jeff Reine-Adelaïde, Thiago Mendes ou Joachim Andersen. Un mois et demi plus tard, la situation est alarmante à Lyon, qui n’a plus gagné depuis 7 matchs toutes compétitions confondues. Forcément, l’inquiétude monte chez Juninho comme son ami Cris l’a indiqué à Radio-Scoop. Néanmoins, l’ancien défenseur de l’OL affirme que le directeur sportif des Gones n’abandonnera pas le navire lyonnais.

« C'est un compétiteur, un gagnant. Comme joueur, il a gagné partout où il est passé. Il a une carrière exceptionnelle. En tant que directeur sportif, je pense qu'il essaie de transmettre cet état d'esprit. Sauf qu'aujourd'hui, il ne peut plus le faire directement sur le terrain. Il essaie de transmettre son expérience et sa rage de vaincre aux joueurs et même avec le staff. Je pense qu'il est inquiet par rapport à la situation, mais c'est une personne intelligente et qui ne lâche jamais rien. Il va tout faire pour changer la situation et faire en sorte que le club sorte de cette période difficile » a estimé celui qui était surnommé le policier à Lyon, et qui aimerait sans doute que Juninho enfile cette casquette de flic pour réveiller les joueurs à l’aube de cette semaine décisive avec les matchs à Leipzig puis à Saint-Etienne.