OL : Juninho entraîneur de Lyon, la campagne est lancée !

Dans : OL, Ligue 1.

Ce mercredi matin, l'Olympique Lyonnais a pris la peine de faire un communiqué officiel afin de repousser une info du Progrès qui affirmait que Jean-Michel Aulas devait rencontrer Laurent Blanc cette semaine afin d'évoquer la possibilité pour ce dernier de succéder à Bruno Genesio sur le banc de l'OL. Même si cette rumeur de la venue de l'ancien entraîneur des Bleus et du PSG n'est pas nouvelle, le club de JMA semble vouloir la freiner le plus possible. De quoi laisser la place à d'autres pistes éventuelles, ou du moins à des noms lancés au fil des jours pour brouiller les pistes ou calmer, peut-être, des exigences financières élevées.

Consultant de la chaîne L'Equipe, et connaisseur des coulisses du football, Gilles Favard voit lui un technicien avoir une place au chaud à l'Olympique Lyonnais. « Juninho a le profil idéal du nouvel entraineur de l’OL ! », a lancé, via Twitter, Gilles Favard, qui voit bien l'ancien capitaine légendaire de Lyon revenir en France. Même si forcément cela peut mettre des étoiles dans les yeux des supporters lyonnais, il faut se souvenir que Juninho n'a jamais donné suite aux demandes de Jean-Michel Aulas concernant un poste de directeur sportif de l'Olympique Lyonnais. Mais peut-être qu'en lui offrant les clés de l'équipe, alors cela peut changer la donner pour le Brésilien.