OL : Juninho directeur sportif, il a du mal à comprendre

Dans : OL, Ligue 1.

Rien n’est encore officialisé, mais Juninho prépare son grand retour à l’Olympique Lyonnais. Après avoir marqué l’histoire du club avec les sept titres consécutifs de champion de France, le Brésilien va endosser le rôle de directeur sportif. S’il a démontré depuis la fin de sa carrière, notamment dans un rôle de consultant à la télévision brésilienne, qu’il avait un regard très acéré sur le football, l’ancien milieu de terrain n’a encore jamais connu ce genre de responsabilités. Il sera en charge de l’ensemble du cadre sportif du club, et cette confiance totale placée par Jean-Michel Aulas étonne Paul Le Guen, très sceptique sur cette décision radicale.

« Surpris ? Par son retour à Lyon, non, vraiment pas. C'est même une évidence. Mais comme directeur sportif, oui, un peu plus. Directeur sportif, c'est un engagement, une capacité à dire oui, à dire non, à prendre les commandes, à s'investir totalement et avec constance. Je pensais plutôt qu'il reviendrait en tant que conseiller sportif, comme Bernard (Lacombe). Comme lui, il a une très bonne connaissance du foot, cela se voit, cela se sent. J'aimais bien, quand j'étais entraîneur de l'OL, avoir ses avis. Mais pour ce métier de directeur sportif, connaître le foot, ça ne suffit pas, c'est un rôle qui peut vous bouffer la vie. Et Juni est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup au foot, je suis sûr qu'il regarde beaucoup de matches. Encore une fois, il faudra voir ce que sera le fonctionnement de l'OL, le pouvoir de Juni, ses envies, sa constance. Il faudra voir ce qu'il a dans la tête, et ce que le président a dans la tête », a livré l’ancien entraineur de l’OL, qui avait eu Juninho sous ses ordres pendant deux saisons.