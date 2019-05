OL : Juninho confirme son grand retour à Lyon

Dans : OL, Ligue 1.

Depuis que le départ de Bruno Genesio a la fin de la saison a été annoncé, les dirigeants lyonnais planchent sur la nouvelle équipe qui va prendre les commandes à l’OL.

Et ce sera avec Juninho en directeur sportif. Jusqu’ici très discret, l’ancien milieu de terrain des grandes années a récemment ouvert des discussions avec son club de cœur en Europe, afin d’occuper un poste à responsabilités dans l’organigramme. Et si aucune annonce officielle n’a été effectuée, le Brésilien n’a pas laissé place au doute dans son activité sur les réseaux sociaux.

Depuis quelques heures, il ne manque pas de « liker » des messages lui souhaitant un bon retour à Lyon et la poursuite de son aventure dans le Rhône, lui qui en a été l’un des meilleurs joueurs de l’histoire. Autant dire que Jean-Michel Aulas, qui n’a eu cesse de tenter de faire revenir Juninho ces dernières années, touche au but et prépare une annonce de choix dans les semaines à venir avec un directeur sportif qui fait d’ores et déjà l’unanimité auprès des supporters.