OL : Juninho attaque Sylvinho, il a rasé l'héritage de Genesio

Dans : OL, Ligue 1.

Ce mardi matin, l’Olympique Lyonnais tenait une conférence de presse exceptionnelle en présence de Jean-Michel Aulas, de Juninho et du nouvel entraîneur Rudi Garcia. L’occasion pour le nouvel entraîneur de l’OL d’exposer ses projets pour redresser l’équipe, mais également pour la direction sportive des Gones de revenir sur l’échec de Sylvinho. A l’origine du choix du technicien brésilien, Juninho a totalement assumé ses responsabilités. Tout en cognant très fort sur l’ancien entraîneur lyonnais, lequel a détruit l’héritage laissé par Bruno Genesio selon lui.

« Avec Sylvinho, on a choisi un entraîneur un peu différent du style qu'on avait avant. Quand on choisi un entraîneur, on pense pas qu'on va se séparer trois mois après. Mais en trois mois, on a perdu les bases que Bruno Genesio nous a laissé l'année dernière. On avait une équipe qui avait la possession, qui était assez créative, même si on encaissait pas mal de buts » a indiqué le directeur sportif de l’Olympique Lyonnais. De son côté, Jean-Michel Aulas a été très clair en indiquant que le choix de Rudi Garcia avait fait l’unanimité au sein du comité de gestion, mais que c’était Juninho et personne d’autre qui avait eu le dernier mot concernant le choix du coach.