OL : Juninho allume des joueurs lyonnais

Dans : OL, Ligue 1.

Jean-Michel Aulas ayant laissé le soin à Juninho de communiquer autour des performances sportives de l'Olympique Lyonnais, ce dernier a visiblement décidé de profiter de la défaite de l'OL contre Nantes, et après sept matchs sans victoire, pour remettre quelques pendules à l'heure. Car si le directeur sportif brésilien de Lyon n'évacue pas la question des choix de l'entraîneur, Juninho tient également à remettre les joueurs devant leurs responsabilités directes face à cette très mauvaise période rhodanienne.

Et tout comme lorsqu'il était joueur, Juninho tape efficacement. « Ça ne passe pas en énergie, ça ne passe pas en envie. On ne voit pas de tacles, on ne voit pas de partenaires qui font des efforts ensemble. L'attitude du groupe, en général, n'est pas bonne. C'est aux joueurs de réagir. Est-ce qu'on a un leader sur le terrain ? Même si on a réussi à se créer quelques occasions avant le but nantais, c'est très, très pauvre ce qu'on fait avec le ballon. Et quand on ne l'a pas, j'ai la sensation que n'importe quel adversaire va réussir à développer son jeu. Quand un joueur presse, l'autre arrive en retard. On perd les duels au milieu. On n'arrive pas à contrôler un match l'espace de trois minutes », s'agace le directeur sportif brésilien de l'Olympique Lyonnais, lequel attend désormais la décision de Jean-Michel Aulas concernant Sylvinho.