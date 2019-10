OL : Juninho a son nouveau coach, c'est Gérald Baticle !

Dans : OL, Ligue 1.

Lundi soir, l’Olympique Lyonnais informait dans un communiqué de la mise à l’écart de Sylvinho, lequel va être prochainement reçu par Jean-Michel Aulas pour un entretien préalable à une rupture de son contrat de travail. Tandis que ce mardi, les rumeurs s’intensifient autour d’une possible arrivée de Laurent Blanc, il semblerait que Juninho ne soit pas si pressé que cela de trouver un nouvel entraîneur. Et pour preuve, le directeur sportif des Gones a indiqué dans une interview accordée au site officiel de l’OL que Gérald Baticle avait toute sa confiance. Et que pour l’instant, l’ancien adjoint de Bruno Genesio était aux commandes de l’équipe. A écouter le Brésilien, cela pourrait durer…

« J’ai expliqué au Président ma position qui a ensuite été validée à l’unanimité par le Comité de Gestion. J’ai donc reçu Gérald pour lui proposer d’assurer par intérim l’entraînement et il a accepté. Il est au club depuis 2011, il connaît parfaitement le fonctionnement interne, le staff, les joueurs et les exigences de la Coupe d’Europe. Il a notamment participé avec nous à 8 qualifications européennes consécutives. Gérald a pour mission d’impulser une nouvelle orientation au management du groupe professionnel, afin de mettre en place toutes les conditions pour nous permettre de retrouver un niveau sportif plus en rapport avec le standing de l’Olympique Lyonnais. En Champions League, notre objectif est de nous qualifier pour les huitièmes de finale. En championnat, nous nous devons de rattraper le retard qui est le nôtre et, d’ici la trêve hivernale, nous avons l’ambition de retrouver une place sur le podium. Nous avons maintenant 10 matches devant nous pour y parvenir » a indiqué le DS de l’OL avant de conclure. « Nous sommes déjà au travail et je suis en train d’étudier toutes les hypothèses qui permettront à l’OL de poursuivre son pari initialisé par le Président de grandir dans toutes ses composantes d’infrastructures et de développement ». L’avenir de l’OL est donc plus flou que jamais sur un plan purement sportif…