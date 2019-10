OL : Juninho a quand même mal pour son Lyon

Dans : OL, Ligue 1.

Juninho espérait probablement mieux pour les grands débuts de Rudi Garcia sur le banc de l’Olympique Lyonnais, mais l’OL s’est contenté d’un triste nul (0-0) contre une formation de Dijon qui lutte pour le maintien. Après une première période nullissime, Lyon a tout de même fait mieux lorsque Jeff Reine-Adélaïde est entré à la place d’un Thiago Mendes transparent et qui a été sifflé par ses propres supporters. Pour le directeur sportif brésilien de Lyon, si Rudi Garcia a déjà commencé à faire bouger dans le bon sens l’Olympique Lyonnais, il est évident que la situation est déprimante.

« Quand on regarde le classement ça fait mal. On n’a pas été bons en 1ère période mais pour moi la seconde période a été bonne. On doit marquer au moins 2 buts. Par rapport aux derniers matchs on se créé des occasions. Je préfère ça (...) Depuis l’arrivée de Rudi la discipline est meilleure. On doit avoir encore plus d’agressivité devant le but », a confié un Juninho touché mais pas encore coulé. Cependant, avant de rêver du podium, l'Olympique Lyonnais va sacrément devoir faire de gros progrès pour éviter de se faire très peur.