OL : Jouer en L1 sans penser au Barça, impossible pour l'OL

Dans : OL, Ligue 1, Ligue des Champions, OGCN.

Ce dimanche soir à 21 heures, l’Olympique Lyonnais tentera d’enchaîner avec une sixième victoire, toutes compétitions confondues, à l’occasion du déplacement à Nice.

Un match délicat à aborder pour clôturer la 24e journée de Ligue 1, les Aiglons étant motivés à bloc pour se racheter devant leur public après la défaite 4-0 concédée à Lille la semaine passée. Surtout, l’OL aura forcément le choc contre Barcelone dans un coin de la tête. Si les joueurs devront faire abstraction du match qui arrive face au champion d’Espagne en titre, Moussa Dembélé a reconnu devant les médias qu’il était absolument impossible de ne pas penser à ce choc européen qui se profile.

« Ce dimanche, à Nice, il faudra essayer de mettre beaucoup d’intensité. On a gagné en maturité et c’est ce qui fait la recette de cette belle série. On a aussi le FC Barcelone dans un coin de notre tête mais, avant ce choc, il y a deux matches à jouer, dont celui de demain » a confirmé l’attaquant français, dans une excellente forme et qui sera forcément l’un des joueurs importants pour Bruno Genesio dans sa quête de victoire à l’Allianz Riviera ce dimanche soir (21 heures).