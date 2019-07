OL : Jordan Veretout toujours sur les tablettes de Lyon ?

Dans : OL, Mercato, Serie A.

Transféré en 2017 d'Aston Villa à la Fiorentina, Jordan Veretout a encore deux ans de contrat avec le club de Florence, mais son avenir suscite de nombreuses interrogations ces dernières semaines en Italie. En effet, le milieu de terrain français de 26 ans a réussi deux belles saisons avec la Viola et les candidats ne manquent pas pour l'accueillir. Et cela d'autant plus que le joueur révélé au FC Nantes aurait informé ses dirigeants de son souhait très ferme d'avoir un bon de sortie lors de ce mercato.

Selon TuttoMercatoWeb, pour l'instant, c'est le Milan AC qui semble tenir le bon bout dans ce dossier, même si le club lombard n'est pas encore tout à faire débarrassé de la concurrence de l'AS Rome. La Roma est toutefois moins généreuse sur le plan salarial que Milan, et cela peut faire la différence. Mais le média spécialisé italien affirme également que Jordan Veretout intéresse plusieurs clubs étrangers, citant notamment l'Olympique Lyonnais qui aurait « l’intérêt le plus concret pour Jordan Veretout. » Si le nom du milieu de terrain français a effectivement été chuchoté du côté de Lyon, sa venue ne semblait plus réellement être d'actualité. Affaire à suivre quand même.