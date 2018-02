OL : JM Aulas s'attaque au redoutable « lobby anti OL »

Dans : OL, Ligue 1.

Et c'est reparti pour un tour. Tandis que Nicolas de Tavernost fustige la commission de discipline de la LFP pour la sanction infligée à Malcom, et espère que la FFF saura rectifier le tir, Jean-Michel Aulas continue lui à se battre contre ceux qui font tout pour faire tomber l'Olympique Lyonnais. Car pour le président de l'OL, il y a clairement un lobby qui fonctionne actuellement pour essayer de déstabiliser Lyon, y compris en mettant de la pression sur les instances du football.

A la veille d'un LOSC-OL qui vaudra très cher, Jean-Michel Aulas est monté au créneau et a clairement fait savoir sa façon de penser. « Il ne faudrait pas que le lobby anti OL nous pénalise encore plus ...j'ai confiance et suis corporate FFF mais il ne faudrait pas que cela se retourne contre l'OL ...et nos meilleurs joueurs qui sont injustement montrés du doigt ..... », s'est offusqué, via Twitter, le patron de l'Olympique Lyonnais, lequel va être vigilant durant ce week-end de Ligue 1 et lors des prochaines décisions prises par les différentes commissions de discipline de la LFP et de la FFF.