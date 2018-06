OL : JM Aulas fait un retour fracassant sur Twitter

Dans : OL, Ligue 1, Mondial 2018.

Plutôt discret ces derniers temps sur son compte Twitter, se contentant de relayer des messages, le président de l'Olympique Lyonnais a profité de sa présence en Russie pour reprendre ses bonnes habitudes. Visiblement très en forme et malicieux, malgré l'heure matinale, Jean-Michel Aulas a donné son avis sur l'ouverture du Mondial dans des messages assez improbables.

« Inauguration pas très loin de Gianni Infantino et Vladimir Poutine , exhibition de Robby Williams Independant du gouvernement Anglais et ses très belles danseuses très bon match de la Russie 🇷🇺 déçu pour le prince l'Arabie Séoudite triomphe pour Vladimir (...) 1 er match formidable Russie et difficultés pour le Prince bravo à Gianni », a lancé Jean-Michel Aulas, qui a utilisé notamment une photo de Robbie Williams lorsque ce dernier a fait un doigt d'honneur à la caméra en pleine cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde en Russie. Ces messages du patron de l'OL a évidemment provoqué quelques réactions amusées et d'autres caustiques.