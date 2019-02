OL : JM Aulas, le PSG et la C1, Daniel Riolo est mort de rire

Dans : OL, Ligue 1, PSG.

Jean-Michel Aulas a confié dans Le Figaro qu'il n'envisageait pas réellement de prendre sa retraite de président de l'Olympique Lyonnais tant que son club n'aura pas remporté la Ligue des champions. Pour Daniel Riolo, cette petite sortie médiatique de Jean-Michel Aulas est une vaste plaisanterie, et le journaliste de RMC n'a pas tardé à régir aux propos du patron de l'OL en rappelant que ce dernier en était presque à considérer que la C1 était plus facile à décrocher que la couronne française en raison du grand méchant PSG.

« M Aulas : « je ne veux pas lâcher avant d’avoir gagné la C1 ». Ok donc la LDC c possible, on peut avoir cette ambition. Mais la L1 a cause du PSG et de la concurrence déloyale c pas possible ???? C’est cohérent ? Me rends pas compte en fait...Ah attention, fausse alerte, on me dit que c’est de la com’.... oui donc là com’ c’est prendre les gens pour des cons... 😎😎 Mais ça marche. Certains pensent vraiment que gagner la LDC c’est plus simple. Ok ok », a lancé, un brin goguenard, Daniel Riolo, qui a mis en alerte la communauté des fans et des haters de Jean-Michel Aulas, ce qui représente pas mal de monde.